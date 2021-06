Możliwości jest wiele, a każdego dnia powstają zupełnie nowe monety. Warto przed podjęciem decyzji dowiedzieć się więcej odnośnie tego, w jakim celu dana kryptowaluta została stworzona.

Czy zainwestować w Bitcoina?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To ryzykowne przedsięwzięcie, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Warto więc dobrze zastanowić się, czy kupić bitcoina czy nie. Z całą pewnością warto kupić jeśli jest tanio, a sprzedawać kiedy jest drogo.

Inne kryptowaluty

Zastanawiając się, jakie inne kryptowaluty wybrać. To warto zastanowić się nad tymi, co są oparte na ETH, gdyż mają one duży potencjał. Tak samo, jak ciekawy DOGE, chociaż raz kurs jego rośnie, a raz spada. Plotki mówią, że dużo da się zarobić na tym, co wchodzi w skład ERC20.

Biżuteria, paczka niespodzianka, kupuj za krypto