Luksusowy Zestaw Kosmetyków i możliwości zarobkowe

Kosmetyki wchodzące w skład Beauty Volume Packa zalecane są do pielęgnacji

każdego rodzaju skóry, również cery wrażliwej, zmęczonej, oczekującej poprawy

jędrności i świeżości. Unikalny skład kosmetyków klasy Premium zapewnia skórze

właściwe odżywienie i nawilżenie, a specjalnie dobrane, łagodne substancje

wykluczają podrażnienia, czyniąc każdy zabieg pielęgnacji twarzy komfortowym.

Kosmetyki zawarte w pakiecie koją podrażnienia i stany alergiczne. Przeciwdziałają powstawaniu zmarszczek poprzez

odżywanie i witalizację cery, sprzyjają zachowaniu młodzieńczego wyglądu. Volume Pack Beauty zawiera również dwie

kartki-wkładki: Kuracja Szybki Efekt oraz Kuracja Przeciwzmarszczkowa na Dzień.

Zrób pierwszy krok w stronę opracowania nowych kuracji na bazie kolagenu w swoim salonie kosmetycznym. Pakiet

flagowych produktów Souvre pozwoli Ci stworzyć unikatowe zabiegi dla kobiet i mężczyzn!

Zawartość BEAUTY Volume Pack :

• Żel do twarzy i dekoltu Kolagen Platinum

• Peeling

• Tonik łagodzący

• Krem odżywczy na dzień

• Maski ze złotem

• Żel do mycia twarzy

• Mgiełka do twarzy i ciała

• Wkł. Kuracja – na dzień

• Wkł. Kuracja – szybki efekt

